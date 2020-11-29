الرئيس الفلسطينى يصل القاهرة للقاء السيسي

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد ، الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لبحث سبل دعم التعاون المشترك .

قامت سلطات مطار القاهرة باستقبال الرئيس الفلسطينى الذي وصل علي متن طائرة خاصة بالصالة الرئاسية بالمطار ، حيث كان في استقباله فور وصوله القاهرة ، محمد سعفان وزير القوى العاملة .

وكان دياب اللوح سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أعلن أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس – أبومازن، سيصل إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ، للتشاور فى إطار التعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وفى وقت شديد الخصوصية تمر به المنطقة برمّتها.

وأشار السفير الفلسطينى، إلى أن الزيارة تأتى فى إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضى دولة فلسطين التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد السفير بموقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا والتى تقف بجانب الشعب الفلسطينى وقضاياه العادلة، واعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومى مصرى، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها.