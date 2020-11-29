مجلس "الشيوخ" يوافق على المادة 222 باللائحة الداخلية للمجلس

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أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة،اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على المادة 222 باللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بتفرغ النواب لعمل المجلس.

جاء ذلك بعدما نشب جدل حول المادة، وسط مطالبات من جانب البعض بتعديل المادة، ليكون من حق النواب الجمع بين وظائفهم قبل عضويتهم وبين عضويتهم بالمجلس، أسوة باساتذة الجامعات الذين سبق لهم الموافقة على الجمع بين عملهم الجامعى وبين عضوية مجلس النواب، إلا أن المجلس وافق على ضرورة التفرغ التزاما بنص الدستور وجاء نص المادة كالتالى:

مادة( 222) يتفرغ العضو المجلس لمهام العضوية، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤسياء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عين أحد عضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الاكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

مجلس "الشيوخ" يوافق نهائيًا على اللائحة الداخلية ويحيلها لرئيس الجمهورية



وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس نهائيا.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إرسال مشروع اللائحة بعد مناقشتها مادة مادة والموافقة النهائية عليها إلى رئيس الجمهورية.

ووفقا للائحة يبلغ عدد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ 14 لجنة، وتتكون اللائحة الداخلية من 292 مادة، تتضمن كافة النواحي الإجرائية وقواعد الحديث في المجلس والأدوات البرلمانية.