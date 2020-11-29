أبو مازن يلقتي ملك الأردن ويبحث مع الرئيس السيسي القضية الفلسطينية غدًا

استقبل الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني محمود عباس، االرئيس الفلسطيني، أثناء زيارته إلى الأردن، وبحثا خلال اللقاء المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين.

في سياق متصل، وصل منذ قليل محمود عباس، مساء اليوم الأحد، جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان في استقباله في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، وزير القوي العاملة محمد سعفان، ووفد من قيادة جهاز المخابرات العامة، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

ومن جانبه قال السفير دياب اللوح، إن زيارة الرئيس هدفها تسجيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية خاصة ما تمر به المنطقة من ظرف شديد الخصوصية.

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