استقبل الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني محمود عباس، االرئيس الفلسطيني، أثناء زيارته إلى الأردن، وبحثا خلال اللقاء المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين.
في سياق متصل، وصل منذ قليل محمود عباس، مساء اليوم الأحد، جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان في استقباله في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، وزير القوي العاملة محمد سعفان، ووفد من قيادة جهاز المخابرات العامة، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.
ومن جانبه قال السفير دياب اللوح، إن زيارة الرئيس هدفها تسجيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية خاصة ما تمر به المنطقة من ظرف شديد الخصوصية.
إقرأ أيضًا.. اختيار محمد السباعي متحدث رسمي لأعضاء تنسيقية الأحزاب في الشيوخ
وأضاف أن لقاء قمة سيجمع الرئيس محمود عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا الاثنين في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشاد السفير اللوح بموقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا والتي تقف بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة والتي إعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها.
يرافق الرئيس الفلسطيني في الزيارة رئيس هيئة الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو مازن يلقتي ملك الأردن ويبحث مع الرئيس السيسي القضية الفلسطينية غدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.