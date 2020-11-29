فرج عامر يهنيء "الشيوخ" بوضع لائحته الداخلية.. ويؤكد: تعيينات الرئيس ضبطت إيقاع مجلس الشيوخ

هنأ المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مجلس الشيوخ، ورئيسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بموافقة المجلس على اللائحة التنفيذية للشيوخ، وقال عامر:" إن ما شهدته جلسة إقرار اللائحة من مناقشات ومداخلات مثمرة من أعضاءه تكشف عما يضمه المجلس من كوادر وخبراء على قدر المسؤولية الملقاة عليهم، وأن الغرفة الثانية للبرلمان سيكون لها دور فعال ورائد في صياغة التشريعات التي تتواكب مع المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر.

وأضاف "عامر" فى بيان أصدره اليوم بعد إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أن قائمة التعيينات التي اختارها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس الشيوخ، نجحت في استكمال التشكيل الأمثل للغرفة الثانية، فبجانب استكمال المحددات الدستورية، اختار الرئيس مجموعة مميزة من المتخصصين في مجال عملهم، من أكاديميين و سياسيين أو إعلاميين، لم يعتادوا خوض الانتخابات، إلا أن البرلمان في حاجة إلى خبرتهم، وهو ما ظهر في اختيارات رئيس الجمهورية، باختياره رموز العمل الأكاديمي والمفكرين المتميزين، ظهرت مؤشرات كفائتهم خلال جلسة إقرار اللائحة.

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وتابع رئيس لجنة الصناعة بالنواب: مجلس الشيوخ بهذا التشكيل الذي أسفرت عنه الانتخابات، وقائمة المعينين هي الأفضل والقادرة على القيام بالدور الذي حدده الدستور للغرفة الثانية للتشريع، التي لا تخضع لفكرة المحاصصة، أو التجازبات السياسية، لمجلس مهمته المناقشة المستفيضة والتدقيق لما يعرض عليه من موضوعات وتشريعات.