القبض على المتهمين في واقعة رفع كلب وتلبيسه "تي شيرت" الزمالك (صور)

ألقت أجهزة أمن الأقصر، القبض على المتهمين برفع كلب وتلبيسه تي شيرت الزمالك بالأقصر والبحث عن آخرين اقتحموا مقبرة ودنسوها للسخرية من لاعب الزمالك شيكابالا، موجهة تهم العنصرية والتجمهر وتهديد السلم الاجتماعي ونشر الفوضى للمتهمين.

وسادت حالة من الغضب الشديد بين أهالي محافظة الأقصر، عقب تداول مقطع فيديو لبعض شباب المحافظة، خلال قيامهم بحمل كلب أسود اللون، وهتفوا ضد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب الزمالك.

وسرعان ما شهد مقطع الفيديو تداولا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط حالة غضب من جماهير الزمالك بسبب الواقعة، الذين عبروا عن استيائهم الشديد مما حدث، وهو الأمر ذاته الذي شعر به أبناء الأقصر، مؤكدين أنه صدر من قلة لبعض الشباب المتهورين.

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ويعود مكان تصوير الفيديو إلى ميدان صلاح الدين بمحافظة الأقصر، وفقا لما ذكره خالد أبو الوفا، أدمن إحدى جروبات محافظة الأقصر، والشاهد على الواقعة.

