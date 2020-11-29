البرلمان العربي يوافق على إنشاء مركز إقليمي للدبلوماسية البرلمانية العربية

قال عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، إن مكتب البرلمان العربي وافق على إنشاء مركز إقليمي للدبلوماسية البرلمانية العربية، وذلك في إطار خطة العمل الإستراتيجية الجديدة للبرلمان العربي التي تولي أهمية كبيرة لموضوع الدبلوماسية البرلمانية.

وأضاف العسومي في بيان، أن الهدف من إنشاء المركز هو تأسيس وترسيخ منهجية عربية متخصصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية وبين البرلمان العربي والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وأن يكون المركز نقطة التقاء للدبلوماسية العربية بشقّيها البرلماني والرسمي وبيت خبرة ودعم برلماني على المستويين العربي والإقليمي في هذا المجال.

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من أنشطة المركز تشمل أعضاء البرلمانات العربية والبرلمان العربي والأمانات العامة للبرلمانات العربية والمنظمات والاتحادات البرلمانية والوزارات المعنية بالبرلمان والإعلام والمجتمع المدني العربي.

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وأكد أن الطموح والرؤية المستقبلية للمركز العربي للدبلوماسية العربية هو أن يكون مركزاً عالمياً مُعتمداً في هذا المجال.