رابط تحويل خطك لـ أورنج في 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

يقدم تحيا مصر رابط التحويل لخط أورنج في 24 حيث أن يرغب الكثير من العملاء التحويل بين الخطوط، لذا توفر أورنج إمكانية التحويل لشبكاتها في أسرع وقت.

أورنج

ونشرت أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "حول لـ أورنج الان بنفس نمرتك في 24 ساعة واستمتع باسرع شبكة في مصر".

ويمكنكم التقديم فور الدخول من هنــــــــــــــــــــــــــا

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شروط نقل خط لشركة أورنج

يستعرض تحيا مصر إليكم شروط نقل خط لشركة أورنج على النحو التالي:

1- يجب أن يثبت العميل ملكيته للخط سواء بتقديم عقد أو غيره من الأوراق.

2- يشترط أن يكون قد مر على الخط المراد نقله 4شهور من بداية الشراء والتشغيل وذلك بدلا من سنة في الاجراءات القديمة.

3- يجب العلم أنه سيتم فقدان كل البيانات السجلة لى الشريحة القديسة وهي الرسائل والأساسي والرصيد ، لذلك يجب عمل نسخة احتياطية من الاسماء والرسائل على الموبايل قبل التحويل لشركة ثانية.

4- كذلك في حالة وجود رصيد متبقي في الشريحة يجب استخدمه أو تحويله لموبايل تاني قبل إتمام عسليه تحويل الخط حتي يضيع على المستخدم.

5- بالنسبة لعملاء خط الفاتورة يجب سداد الفواتير السابقة قبل التحويل ، كذلك سيتم دفع مبلغ تمين يبلغ متوسط خر وفواتير.