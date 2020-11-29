حبس 3 متهميين لحيازتهم مخدر الحشيش داخل سيارة بالتبين

قررت نيابة 15 مايو، اليوم الثلاثاء، حبس 3 متهمين لحيازتهم مخدر الحشيش. حيث ورد بلاغ لرجال المباحث يقيد باستقلال ثلاثة عاطلين لسيارة وبها كمية من الحشيش المخدر.

وعلى الفور تم القبض على المتهميين وتولى النيابه العامه التحقيق. وقررت نيابة التبين 15 مايو بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقييق.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، وتكثيف الملاحقات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها.

وتواصل أجهزة الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها ، حيث أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن إستهداف وضبط عدد من العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة بقصد الترويج والإتجار وذلك على النحو التالى:

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ضبط كمية من الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول بحوزة (3 أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة ، لهم معومات جنائية) حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة التبين .

وضبط كمية من الفودو المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول بحوزة "عاطلان ، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، لهما معلومات جنائية"، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية.

كما تم ضبط كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "كتر" بحوزة (عاطل ) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس.

