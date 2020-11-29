جمعة يغادر معسكر الزمالك بسبب فيروس كورونا

غادر لاعب الزمالك عبدالله جمعه فندق الزمالك بسبب خوضه عزل منزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث غاب عن لقاء المباراة النهائية الإفريقية.

وكشفت المسحة التي أجراها اتحاد الكرة المصري، يوم الأربعاء الماضي، إيجابية العينه ومنها قد تأثر أداء الزمالك بسبب الغيابات.

والجدير بالذكر، أن فريق الأهلي قد فاز علي نظيره الزمالك في المباراة النهائية التي أقيمت علي استاد القاهرة الدولي بنتيجة 2/1.

أحرز الهدف الأول لاعب الأهلي عمرو السوليه ثم تعادل الزمالك بهدف شيكابالا ومن ثم عاد الأهلي بهدف مجدي قفشه لينهي المباراة لصالح القلعه الحمراء.

