النشرة المرورية : محور روض الفرج بديلا لـ26 يوليو .. وزحام بكوبرى الفنجرى

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام، بمحور 14 مايو للمتجه إلى مناطق فيكتور أمانويل، وطريق أبو قير.

ولفت صابر إلى أن معظم المحاور بالوجه البحرى والقبلى، تشهد معدلات سير متوسطة.

وأوضح صابر، أن بعض قطاعات الطرق الدائرية تشهد بعض الأحجام بسبب أعمال التوسعة والإنشاءات الجارية بها، ومنها أعلى الدائرى، للقادم من التجمع ومتجه إلى المنيب، وأعلى البساتين للمتجه إلى منزل دار السلام، وأعلى طريق الوحات للقادم من طريق الإسكندرية الصحراوى، وأعلى مناطق المرج.

وأضاف صابر، أن محور 26 يوليو يشهد بعض الأحجام أعلى منطقة ناهية، للقادم من أكتوبر ومتجه لميدان لبنان، ناصحا بسلوك محور روض الفرج بديلا عنه فى هذا التوقيت.

ونوه صابر إلى أن كافة المحاور والطرق الداخلية فى محافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، ما عدا ميدان الجامعة، ناصحا باستخدام شارع السودان بديلا عن شارع مراد، وسط انتشار الخدمات المرورية من قبل الإدارة العامة لمرور الجيزة، لتصفية أى كثافات متوقعة، ووضع العلامات الإرشادية على الطرق.

وفى محافظة القاهرة نصح صابر، بتجنب منطقة الأعمال بمحور الفردوس بصلاح سالم لوجود بعض الأحجام، ويفضل سلوك محور النصر بديلا عنه، وتجنب كوبرى الفنجرى مشيرا إلى إمكانية استخدام المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد، ونفق أحمد سعيد.

ونبه صابر على تجنب منطقة الأعمال بشارع جوزيف تيتو، ناصحا باستخدام جسر السويس بديلا عنه فى هذا التوقيت، مشيرا إلى تجنب كوبرى 15 مايو وأكتوبر، واستخدام كبارى " الجلاء، الجامعة، عباس، الساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.