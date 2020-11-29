القباج تفتتح وحدتى التضامن وبيت التطوع وفرع بنك ناصر بجامعة الزقازيق

جدة - نرمين السيد - وكرمت القباج، فى إطار زيارة الجامعة، مجموعة من الطلاب من ذوى الإعاقة المتميزين بالدراسات العليا والماجستير والدكتوراه، فضلا عن تكريم عدد من الطلاب المتميزين علميا ورياضيا من ذوى الهمم.

كما افتتحت وزيرة التضامن، المعامل المتخصصة لكلية علوم ذوى الإعاقة والتى تضم معمل التخاطب والتأهيل السمعى، معمل التكامل الحسى، معمل العلاج الوظيفى، معمل العلاج الطبيعى، معمل العلاج بالفن، معمل تنمية المهارات، معمل القياس والتقييم، معمل الإعاقة البصرية.

وصرحت الوزيرة، بأن وزارة التضامن الاجتماعى، تركز على عقد العديد من الشراكات، خصوصًا مع الجهات الحكومية المختلفة، مشيرة إلى أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد دائما على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.

وأضافت أن الشراكة أيضا مع المجتمع الأهلى تتوثق يوما بعد يوم، لا سيما بعد صدور لائحة قانون تنظيم العمل الأهلى.

وثمنت القباج، دور جامعة الزقازيق باعتبارها جامعة رائدة نظرا لكونها تضم كلية علوم ذوى الإعاقة التى تحتل أهمية كبيرة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع .

وأشارت الى أن الزيارة تستهدف تعزيز دور وزارة التضامن الاجتماعى لدى الرأى العام والذى لا يقتصر على تقديم الدعم النقدى للاشخاص الاولى بالرعاية ولكن تقديم العديد من الخدمات التى تستهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، فضلا عن دعم ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة وإعادة دمجهم فى المجتمع، بالإضافة عن دعم إشراك الشباب فى المجتمع وتنمية وعيهم بخطورة تعاطى المخدرات من خلال بيوت التطوع فى مختلف الجامعات.

وأوضحت أن الوزارة تلعب دورا هاما أيضا فى التوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومكافحة الزيادة السكانية من خلال برنامج "2 كفاية"، كما تطرقت إلى دور بنك ناصر الذى يقدم العديد من المزايا والخدمات وفرص كبيرة يجب إبرازها داخل الجامعات.

كما أشارت إلى أن الشراكة مع جامعة الزقازيق تمثل فرصة عظيمة ومثمرة لكلا الجانبين لتقديم أفضل الخدمات لشباب الجامعة.

وخلال الزيارة، سلم الدكتور عثمان شعبان، رئيس جامعة الزقازيق، نيفين القباج درع الجامعة تقديرها لدورها ودور وزارة التضامن الاجتماعى فى خدمة المجتمع.

وفى هذا الإطار، رحب الدكتور عثمان شعبان، بزيارة وزيرة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أن الوزارة تؤدى بدورا هاما للغاية فى دعم المواطنين الأولى بالرعاية وذوى الهمم.

وأضاف أن افتتاح وحدة التضامن الاجتماعى وبيت التطوع وفرع لبنك ناصر، لتقديم العديد من الخدمات والمميزات لشباب الجامعة.