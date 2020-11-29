صور.. رئيس جامعة الإسكندرية: فخور بالجلوس على كرسى طه حسين

جدة - نرمين السيد - وقال قنصوة، خلال ترأسه مجلس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، إنه سيعمل جاهداً على أن تكون جامعة الإسكندرية "جامعة ذكية مستدامة ذات تنافسية عالمية"، فضلا عن تنفيذ الخطة الإستراتيجية والتكامل بين وحدات الجامعة المختلفة.

ولفت إلى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على حوكمة الأداء المؤسسى من خلال ثلاث محاور رئيسية هى قطاعات "العلاقات الخارجية، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة"، فضلاً عن ربط التخصصات الأكاديمية بالجامعة بكافة المؤسسات المقابلة لها فى قطاعات الصناعة.

وأضاف قنصوة، أن الجامعة ستعمل على تطوير المبانى الجامعية والتوسع فى أبيس وبرج العرب، وخلق أماكن جديدة لجميع الكليات، لافتا إلى ضرورة إعداد خطط تتعلق بالجودة والتنافسية للبرامج الدراسية والتعاون الدولى مع الجامعات العالمية المرموقة من خلال استحداث درجات علمية مشتركة.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة حريصة على التكامل مع الخطط التنفيذية للدولة المصرية من خلال توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية والتوسع الإفريقى، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد انطلاقة فى العلاقات مع العديد من دول القارة.

يذكر أن مجلس جامعة الإسكندرية، أصدر عدة قرارات منها التأكيد على التعامل بمنتهى الحزم مع غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

ووافق المجلس على منح 44 درجة دكتوراه، و 103 درجة ماجستير في التخصصات الأكاديمية المختلفة.