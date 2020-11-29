وزير التعليم العالى : الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بالابتكار

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور محمد عامر المدير التنفيذى للصندوق، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.





وأكد الوزير أن مصر تمتلك مبتكرين ونوابغ فى الكثير من المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالابتكار والاختراع، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والذى أعلن عنه فى الاحتفال بعيد العلم عام 2017 ثم صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء الصندوق.

وأضاف عبدالغفار أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلى على القيام بذلك.

وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بالابتكار، وتنفيذ آليات جديدة لاحتضان أفكار المبتكرين، والتسهيل للباحثين، مؤكدا أن الأولوية ستكون للأفكار التى تحتاجها الدولة واختيار الأنسب من خلال تقييم دقيق وعلمى للابتكار، كما سيقوم الصندوق بتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل والخارج.

ولفت الوزير إلى أن هناك تمويلا كبيرا خلال الفترات المقبلة لعملية البحث العلمى، مؤكدا أن صندوق رعاية المبتكرين، سيكون ممولا لأفكار الابتكارات والاختراع، للوصول بها لمرحلة التقييم والتفعيل لظهورها للأسواق، مشيرًا إلى أن تمويل الصندوق يعتمد على موارد متعددة ولا يعتمد على موازنة الدولة.

واستعرض المجلس أوراق العمل والتقريرالمقدم من الدكتور محمد عامر المدير التنفيذى للصندوق حول نشاط وسير العمل بالصندوق.

ووافق المجلس على مشروع موازنة الصندوق للعام المالى 2021-2022، وتشكيل لجنة لوضع مقترح بالقواعد والضوابط وآليات تسويق مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التى يقوم الصندوق بتمويلها وتوزيع نسبة من عائد تسويق المخرجات، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لوضع مقترح بالهيكل التنظيمى واللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق كالشؤون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية.