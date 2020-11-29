جدة - نرمين السيد - قال محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، والمتحدث الإعلامى لنواب التنسيقية، إن المجلس وافق على مقترح التنسيقية بتعديل إحدى مواد اللائحة، وذلك خلال جلسته اليوم.





وأشار السباعى، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأحد، إلى أن التعديل تمثل فى إضافة تعريف للجنة الزراعة والرى ليصبح مسماها لجنة الزراعة والموارد المائية والرى. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التغيير يأتى نظرًا لأهمية الموارد المائية، لا سيما وأن الموارد المائية لا تقتصر على نهر النيل فقط بل هناك أيضا مياه التحلية والأمطار وغيرها، لافتًا إلى أن اللجنة تبحث أيضا كل ما يخص شؤون الزراعة بمصر طبقا لمهام مجلس الشيوخ التى أقرتها اللائحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشيوخ يستجيب لمقترح تنسيقية الأحزاب بإضافة الموارد المائية للجنة الزراعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.