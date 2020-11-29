الأنفاق: استئناف أعمال الحفر بالزمالك .. وإخلاء عقارين تأمينًا لحياة السكان

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، فى بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنه فى إطار إستعدادها لإستئناف أعمال الحفر النفقى بين محطة صفاء حجازى بالزمالك، ومحطة الكيت كات، بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2020 فقد قامت الهيئة بالعديد من الإجراءات لضمان سلامة المنشآت أثناء مرور ماكينة الحفر العميق قبل بدء الحفر، حيث قامت بعمل كافة الدراسات الفنية المطلوبة من أعمال أبحاث للتربة ودراسة المخاطر وأعمال الرصد المساحى المستمر للمنشآت التى تقع فى منطقة تأثير أعمال الماكينة، والتى تقدر بـ (30 مترا) على جانبى النفق إيماناً منها بأهمية الحفاظ على حياة وممتلكات قاطنى المنطقة وإتباع كافة الإجراءات المطلوبة فى هذا المجال.





وأفادت الهيئة، فى بيانها أن الدراسات التى تمت للمنشآت فى هذه المنطقة بشارع إسماعيل محمد قد أوضحت وجود ميل 19 سم بالعقار رقم (7،5) وبمخاطبة جهات الإختصاص تبين أن الترخيص الصادر لهذا العقار هو تعلية للدورين الثالث والرابع متكرر فقط، ولا يوجد رخصة لتعلية الدورين الخامس والسادس كما لم يستدل على رخصة البناء الأصلية للعقار وصادر له قرار تنكيس رقم 3 لعام 1995 من محافظة القاهرة، وكذلك وجود ميل 13.4سم بالعقار رقم (3أ) ولا يوجد له رخصة بناء. قامت وزارة النقل بعرض الموقف على مجلس الوزراء لإستصدار قرار بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس والتى أوصت بضرورة إخلاء العقارين أرقام (7،5) و(3أ) بشارع إسماعيل محمد تأمينًا لحياة السكان وذلك قبل استئناف ماكينة الحفر العميق لعملها فى اتجاه محطة الكيت كات، على أن تقوم جهات الإختصاص بتحديد الإسـلوب الأمثل للتعامل مع العقارين المشار إليهما بعد مرور ماكينة الحفر العميق والتى من المقرر بدء أعمالها يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2020. هذا وتؤكد الهيئة القومية للأنفاق، أن استئناف أعمال الحفر يأتى فى إطار الحرص على عدم التأثير على الخطة الزمنية للمشروع القومى الذى سيخدم أهالى وسكان حى الزمالك وباقى الاحياء الواقعة على مسار الخط الثالث للمترو والذى تبلغ إجمالى تكلفته 97 مليار جنيه.

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