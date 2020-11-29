صور.. الأوقاف تفتتح 19مسجدا فى 4 محافظات الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة، 19 مسجدًا فى أربع محافظات ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضى 527 مسجدًا.



جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة، 19 مسجدًا فى أربع محافظات ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضى 527 مسجدًا. والمساجد التى سيتم افتتاحها الجمعة المقبلة على النحو التالى:- يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله.

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