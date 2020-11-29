السكة الحديد تطلق حملة ”سلوكنا مسئوليتنا” لمواجهة رشق القطارات بالحجارة  

أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم الأحد، عن إطلاق حملة "سلوكنا مسؤليتنا" لمواجهة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة لحماية الركاب والعمال، وللحفاظ على الممتلكات العامة.

يذكر ان مجهولين قاموا برشق قطار 394 خلال سيره ما بين محطتي البقلية والسنبلاوين، مما عرض أحد الركاب للإصابة بالرأس، وسالت الدماء على وجهه وبأرجاء العربة.

وعلى الفور وجّه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعمل الإسعافات اللازمة للراكب ونقله إلى مستشفى السنبلاوين.

ومن منطلق الحرص على سلامه المواطنين، أشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الظواهر والسلوكيات الخاطئة ينتج عنها أضرار تتعلق بسلامة الركاب وتلفيات بالقطارات وتؤثر على سلامة حركة مسير القطارات.

وأهاب المهندس أشرف رسلان بالمواطنين الحفاظ على أرواح العاملين والركاب والالتزام بتعليمات السكة الحديد، وعدم تعريض مسير القطارات لخطر الرشق بالحجارة أو أي فعل من شأنه الإضرار بحياة المواطنين.

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