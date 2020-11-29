فى لقاء مع وزير التموين: رئيس الوزراء يطمئن على توافر أرصدة السلع الأساسية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمناقشة عدد من ملفات الوزارة، والاطمئنان على توافر أرصدة السلع الأساسية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على المتابعة المستمرة أولا بأول للموقف التمويني ومدى توافر السلع الأساسية، والحرص على الوقوف على الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضبط الأسواق، ولاسيما مع أزمة جائحة " كورونا" الحالية، التي تفرض تأمين مخزون استراتيجي من هذه السلع، وهو ما يوجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دائما للحكومة.

بدوره، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع خلال أزمة "كورونا" أسهمت في توفير السلع بكميات كبيرة في الأسواق، وعدم حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار، لافتا إلى نجاح الوزارة في تأمين مخزون استراتيجي كبير من جميع السلع الأساسية خلال الفترة الماضية، وتم إعداد خطة طوارئ متكاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والحد من أي آثار تضخمية تنتج عن زيادة الاستهلاك السلعي، ولم يشعر المواطن بأي نقص في أي سلع، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع في أوقات الطقس السيئ، مراعاة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور علي المصيلحي أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لتشديد الرقابة على الأسواق والقضاء على السلع غير المطابقة للمواصفات والمقلدة ومجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية أو عدم إعلان الأسعار أو البيع بأكثر من السعر المعلن من خلال حملات يومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور حيال المخالفين.

وخلال اللقاء، عرض الوزير تقريرًا حول المخزون المتوافر لعدد من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن هناك مخزونا كافٍ وآمن منها، وفي هذا الصدد أوضح أنه فيما يتعلق برصيد القمح فإن مخزونه يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لأكثر من 5 أشهر، فيما يكفي رصيد الأرز لنحو 6 أشهر، كما يغطي رصيد السكر حوالي ٧ شهور، والزيت يكفي احتياجات السوق لنحو 5 أشهر.