«مترو الأنفاق» تعلن استئناف أعمال ماكينة الحفر العميق بـ محطة صفاء حجازي في الزمالك

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة اتبعت العديد من الإجراءات لضمان سلامة المنشآت قبل استئناف أعمال الحفر النفقى بين محطة صفاء حجازي بالزمالك ومحطة الكيت كات، وقبل مرور ماكينة الحفر العميق لبدء الحفر، حيث قامت بعمل كافة الدراسات الفنية المطلوبة من أعمال أبحاث للتربة ودراسة المخاطر وأعمال الرصد المساحى المستمر للمنشآت التي تقع في منطقة تأثير أعمال الماكينة والتي تقدر بـ 30 مترا على جانبي النفق؛ إيمانًا منها بأهمية الحفاظ على حياة وممتلكات قاطنى المنطقة واتّباع كافة الإجراءات المطلوبة فى هذا المجال.

وكان ذلك فى إطار استعداد هيئة الأنفاق لاستئناف أعمال الحفر النفقى بين محطة صفاء حجازي بالزمالك ومحطة الكيت كات بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 /12 /2020.

وأفادت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم، الأحد، أن الدراسات التى تمت للمنشآت فى هذه المنطقة بشارع إسماعيل محمد قد أوضحت وجود ميل 19 سم بالعقار رقم (7،5)، وبمخاطبة جهات الاختصاص؛ تبيّن أن الترخيص الصادر لهذا العقار هو تعلية للدورين الثالث والرابع متكرر فقط، ولا توجد رخصة لتعلية الدورين الخامس والسادس، كما لم يستدل على رخصة البناء الأصلية للعقار وصادر له قرار تنكيس رقم 3 لعام 1995 من محافظة القاهرة، وكذلك وجود ميل 13.4سم بالعقار رقم (3أ) ولا توجد له رخصة بناء.

قامت وزارة النقل بعرض الموقف على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس والتى أوصت بضرورة إخلاء العقارين أرقام (7،5) و(3أ) بشارع إسماعيل محمد؛ تأمينًا لحياة السكان وذلك قبل استئناف ماكينة الحفر العميق لعملها فى اتجاه محطة الكيت كات.

على أن تقوم جهات الاختصاص بتحديد الإسـلوب الأمثل للتعامل مع العقارين المشار إليهما بعد مرور ماكينة الحفر العميق والتى من المقرر بدء أعمالها يوم الثلاثاء الموافق 1 /12 /2020.

وتؤكد الهيئة القومية للأنفاق، أن استئناف أعمال الحفر يأتي في إطار الحرص على عدم التأثير على الخطة الزمنية للمشروع القومي الذي سيخدم أهالي وسكان حي الزمالك وباقي الأحياء الواقعة على مسار الخط الثالث للمترو والذي تبلغ إجمالي تكلفته 97 مليار جنيه.