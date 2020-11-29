مستفيدة تشكر النائب أبو العينين على مبادرة التصالح بشأن مخالفات البناء: جاءت في توقيت صعب وكنا شايلين همها.. وأبو العينين تجارته مع ربنا وليس الخلق

وجهت الحاجة "ست أخواتها أنور"، الشكر إلى النائب محمد أبو العينين، على مبادرة التصالح بشأن مخالفات البناء، لسداد جدية التصالح عن 5000 أسرة بالجيزة.

وقال "ست أخواتها"، إن المبادرة جاءت في توقيت هام، حيث إنهم أسرة محدودة الدخل، ولم تكن تقدر على دفع جدية التصالح، مضيفة "لكن ربنا بعتلنا النائب محمد أبو العينين، بعد ما كنا شايلين همها".

وتابعت "النائب محمد أبو العينين رجل خير، وبيتاجر مع ربنا، ومش بيتاجر مع الخلق، واللي يتاجر مع ربنا يكسب".