وجهت الحاجة "ست أخواتها أنور"، الشكر إلى النائب محمد أبو العينين، على مبادرة التصالح بشأن مخالفات البناء، لسداد جدية التصالح عن 5000 أسرة بالجيزة.
وقال "ست أخواتها"، إن المبادرة جاءت في توقيت هام، حيث إنهم أسرة محدودة الدخل، ولم تكن تقدر على دفع جدية التصالح، مضيفة "لكن ربنا بعتلنا النائب محمد أبو العينين، بعد ما كنا شايلين همها".
وتابعت "النائب محمد أبو العينين رجل خير، وبيتاجر مع ربنا، ومش بيتاجر مع الخلق، واللي يتاجر مع ربنا يكسب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستفيدة تشكر النائب أبو العينين على مبادرة التصالح بشأن مخالفات البناء: جاءت في توقيت صعب وكنا شايلين همها.. وأبو العينين تجارته مع ربنا وليس الخلق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.