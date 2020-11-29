نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر الأوراق المطلوبة لفتح ونقل ملكية صيدلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقرت النقابة العامة للصيادلة الأوراق والشروط اللازمة لفتح او نقل ملكية صيدلية من شخص لأخر، وجاءت مالأتي:

أولًا: الأوراق المطلوبة لفتح صيدلية

1.موافقة النقابة الفرعية التابع لها الصيدلية.

2.مستندات المديرية بعمل المعاينة.

3.صورة عقد التمليك او الايجار (موثق)

4.شهادات الادارة المركزية.

5.صورة الصيدلية بالالوان بالداخل والخارج

6.صورة شخصية

7.صورة الرقم القومى+كارنية النقابة العامة +كارنية النقابة الفرعية

8.حضور الصيدلى بنفسه(أومن خلال ارسال مندوبى النقابة الفرعية التابع لها بالأوراق المطلوبة).

ثانيًا: الأوراق المطلوبة لنقل ملكية صيدلية

1.موافقة النقابة الفرعية التابع لها الصيدلية.

2.صورة رخصة الصيدلية.

3.صورة عقد الايجار او التمليك (موثق).

4.عقد البيع بالجدك او التنازل عن الرخصة(موثق)،

5. شهادات الادارة المركزية.

6.صور الصيدلية بالالوان بالداخل والخارج.

7.صورة الرقم القومى +كارنية النقابة العامة+كارنية النقابة الفرعية.

8.صورة شخصية.

9. حضور الصيدلى بنفسه(أومن خلال ارسال مندوبى النقابة الفرعية التابع لها بالأوراق المطلوبة).

واكدت النقابة على ان تكون الأوراق المطلوبة مختومة صورة طبق الأصل من النقابة الفرعية، وبالنسبة للصيادلة الخريجيين الجدد يشترط لفتح صيدلية مرور سنة على صدور ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة.

