نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل أوضاع ٢٩٤٩ من المتعاقدين بوزارة السياحة والآثار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد رحيمه معاون وزير السياحة لتنمية الموارد البشرية، إن وزارة المالية وافقت على تعديل الشكل التعاقدي لعدد ٢٩٤٩ من السادة مؤقتي المجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب السادس نقلًا إلى الباب الأول أجور بموازنة المجلس.

كما وافقت أيضا على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيت تلك العمالة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التعاقد.

وبناء على ما سبق أصدر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارًا بتشكيل لجنة لتحرير العقود للسادة المذكورين ممن تضمنتهم الموافقة.

وأشار رحيمة إلى أن اللجنة ستبدأ مباشرة أعمالها خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من إعداد التجهيزات اللازمة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بمقر عمل اللجنة.

والجدير بالذكر أن ذلك يأتي في ضوء نتائج دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنتهية خلال الشهر الماضي.