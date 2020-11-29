فودافون تعلن سعر موبايل سامسونج A71 بأقل سعر في مصر

أعلنت فودافون عن سعر موبايل سامسونج A71 بأقل سعر في مصر ضمن عروض فودافون في الجمعة البيضاء "البلاك فرايدي". عروض فودافون في البلاك فرايدي



ونشرت فودافون عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "اشترى A71 الآن بـ 5999 و قسط مع بطاقه CIB الائتمانيه علي 24 شهر بدون فوائد".

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