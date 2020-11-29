النائب أحمد السجيني: نتمنى مد فترة التصالح في مخالفات البناء

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة قررت اعتبار المرحلة الأولى لمترو أبو قير منفعة عامة، مشيرًا إلى أن التعويضات ستكون مجدية ومرضية للمواطنين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروعات المنفعة العامة إذا تعارضت مع الملكية الخاصة يتم التعويض وفقا للقانون.

وأشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الاشتراطات البنائية لا بد أن تخضع للتقييم وتكون مرنة، موضحا أنه لم يتلق ما يثبت تولي الجامعات مسئولية إصدار تراخيص البناء.

وأضاف أنه يحق لرئيس الوزراء مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر، مؤكدا أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قام بمد فترة التصالح شهرين من قبل.



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وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة أعلنت تلق 2.5 مليون طلب تصالح، معربا عن أمله في مد فترة التصالح مرة أخرى.