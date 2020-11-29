استعرضا مستجدات القضية الفلسطينية.. السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الملك عبد الله الثاني ملك الأردن

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول مناقشة بعضا من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخاصة المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، فضلًا عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم التوافق بشأن مواصلة الجهود المشتركة من أجل تسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة بدعم المؤسسات الوطنية بها لاستعادة الأمن والاستقرار.

وتم خلال الاتصال استعراض مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن كيفية حلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات.