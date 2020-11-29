رئيس الإنجيلية ينصب قسًّا جديدًا لكنيسة السويس ويكرم راعيها السابق

للطائفة الإنجيلية، وعدد من القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
أقرأ أيضا ..
وفي كلمة الاحتفال قال رئيس الإنجيلية: "إن الإصلاح ضرورة مهمة ومستمرة، ولا يتحقق الإصلاح إلا بعد التوبة الفردية، والتوبة الحقيقية هي موقف فكري أولًا، عندما يتغير ويتجدد الذهن ومن بعده يتغير السلوك، فنحن نتاج ما نفكر فيه، ومنظومة القيم والتصورات التي تحكمنا هي التي تنعكس في سلوكنا اليومي؛ في بلدنا ندعو دائمًا إلى تجديد الخطاب الديني، وهو نوع من الإصلاح يهدف إلى تطوير أنفسنا، وبالتالي تتغير الجماعة والمؤسسات والكيانات".
كما قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس جيمي وجيه وأسرته وشعب الكنيسة، بمناسبة تنصيبه راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالسويس، كما قدم كلمة شكر للقس ألفريد فائق صموئيل، تكريما لخدمته المخلصة للكنيسة الإنجيلية بالسويس.
وشارك في برنامج الاحتفال القس ناجح فوزي، رئيس مجمع القاهرة المشيخي، وراعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا الشرقية، والقس ألفريد فائق صموئيل رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية بالسويس، والقس سامح لطفي رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس تامر سعيد سكرتير المجمع وعضو لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس وجدي جميل، راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة السلام، والشيخ عاطف عطية، عضو مجلس الكنيسة الإنجيلية بالسويس، والدكتور فخري وهبه راعي كنيسة الإخوة، كما قدم فريق ترانيم الكنيسة، عددًا من الترانيم الروحية بقيادة المهندس كرم صلاح.
كان الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قد أرسل برقية تهنئة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لحصولها على جائزة أفضل وزيرة عربية بجائزة التميز الحكومي العربي لعام ٢٠٢٠.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر لتهنئة الدكتور هالة السعيد جاء نصه: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر أتقدم بخالص التهنئة القلبية بحصولكم على جائزة التميز الحكومي العربي لعام ٢٠٢٠، كأفضل وزيرة عربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الإنجيلية ينصب قسًّا جديدًا لكنيسة السويس ويكرم راعيها السابق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.