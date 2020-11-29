أسامة هيكل يفتتح دورة لتدريب الإعلاميين السودانيين بالقاهرة

افتتح أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، يرافقه محمد إلياس الحاج سفير السودان بالقاهرة، اليوم، الدورة الخاصة بالإعلاميين والصحفيين السودانيين التي يعقدها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة بوزارة الدولة للإعلام، والتي تستمر لمدة 24 يوما.
وأكد «هيكل» أن الدورة يتم عقدها بناء على اتفاق مع وزير الإعلام والثقافة السوداني«فيصل محمد صالح» خلال اتصال هاتفي معه في شهر أكتوبر الماضي، مضيفا أن الدورة تتضمن التدريب على أحدث وسائل الإعلام التقليدي والجديد.
كما قال «هيكل» إن هذه الدورة الخاصة تعكس عمق العلاقات المصرية السودانية على جميع المستويات، وأن تطوير العلاقات الإعلامية والثقافية يقوي العلاقات على مستوى الشعوب بشكل كبير.
وأكد أنه يندر أن تكون هناك دولتان تربطهما اللغة والتاريخ والجغرافيا والثقافة مثلما تربط السودان ومصر.
وتتضمن الدورة لقاءات مع خبراء الإعلام والاتصال وعدد من المسئولين المصريين، ويشارك فيها 15 من الصحفيين والإعلاميين السودانيين بمختلف وسائل الإعلام السوداني.
من جانبه وأشاد السفير «محمد إلياس الحاج» سفير السودان بالقاهرة ومندوب السودان بجامعة الدول العربية، بعقد هذه الدورة للإعلاميين الأفارقة، مؤكدًا أن الإعلام هو مجال هام للغاية وقادر على تقوية العلاقات الشعبية بشكل كبير.
وتوجه بالشكر لوزارة الدولة للإعلام في مصر ووزارة الإعلام والثقافة بالسودان على تنظيمهم هذه الدورة، معربا عن أمله في أن تكون دورة ناجحة ومفيدة للجميع.
وفى سياق متصل بحث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مع نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، الأربعاء الماضى سبل تعزيز العلاقات الإعلامية والثقافية بين البلدين.
وأعرب هيكل عن رغبته في استمرار وتطوير التعاون الإعلامي بين البلدين، والتعرف على الخبرة اليابانية في مجال التعامل مع وسائل الإعلام الحديثة، ورؤية اليابان لتطور وسائل الإعلام خلال السنوات القادمة خاصة أنها دولة مُنتجة للتكنولوجيا.
وأشار إلى أن التعاون الثقافي والإعلامي يعد أكثر المجالات قوة وتأثيرًا على تطوير العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن الثقافة والإعلام يُعززان العلاقات بين الشعوب وليس فقط على المستوى الرسمي بين الدول.
من جانبه، أشاد السفير الياباني بالعلاقات المصرية اليابانية التي تمتد لعقود طويلة، وأعرب عن رغبته في استمرار التعاون بين البلدين في شتى المجالات.
واستعرض السفير الياباني أوجه التعاون الاقتصادي والثقافي بين مصر واليابان، وأشار إلى تعاون اليابان مع مصر في المتحف الكبير بقرض قيمته ٨٠٠ مليون دولار، كما أشار للتعاون في مجال مُكافحة فيروس كوفيد ١٩ بأجهزة ومُعدات لجامعة عين شمس، علاوة على التعاون في الجامعة اليابانية بالقاهرة ونحو ٥٣ مدرسة يابانية، والخط الرابع لمترو الأنفاق ومطار برج العرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة هيكل يفتتح دورة لتدريب الإعلاميين السودانيين بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.