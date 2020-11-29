ضحية كورونا .. وفاة القمص أنطونيوس جورج كاهن كنيسة العذراء بديروط

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية العزاء لنيافة الأنبا برسوم أسقف إيبارشية صنبو وديروط ولمجمع كهنة الإيبارشية في رحيل الأب المبارك شيخ الكهنة القمص أنطونيوس جورج، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة.

ورحل عن عالمنا بشيخوخة صالحة الأب والمُعلم القمص أنطونيوس جورج كاهن كنيسة السيدة العذراء بديروط وشيخ كهنة إيبارشية صنبو وديروط إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر بلغ ٨٣ سنة بعد خدمة كهنوتية طويلة امتدت لما يقارب ٥٩ سنة، تلمذ خلالها أجيال متتالية من أبناء ديروط، حيث تميزت خدمته بروح الأبوة والمحبة والتعليم والتقوى.

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ولد الأب القمص أنطونيوس جورج في ٥ نوفمبر عام ١٩٣٧ وسيم كاهنًا بيد مثلث الرحمات الأنبا أغابيوس الاول مطران صنبو وديروط وديرمواس وقسقام الأسبق، يوم ٢٧ ديسمبر عام ١٩٦١ ونال رتبة القمصية في مارس عام ١٩٦٤.

وأقيمت صلاة تجنيزه بكنيسة السيدة العذراء بديروط، وأعلنت مطرانية صنبو وديروط أن العزاء سيقتصر على الاتصال التليفوني ووسائل التواصل الاجتماعي نظرًا للظروف الحالية.

وأعلنت كنائس شبرا الجنوبية برئاسة الأنبا مكاري الأسقف العام المشرف على قطاع كنائس شبرا الجنوبية، 3 قرارات جديدة بخصوص الخدمة الخاصة بالتربية الكنسية اعتبارا من أول ديسمبر المقبل.

وذكر بيان صادر عن كنائس شبرا الجنوبية، أنه بعدما أعلنت الدولة المصرية رسميًا يوم الأحد ٢٢ نوفمبر الجارى دخول مصر الموجة الثانية لجائحة كورونا وحرصًا من الكنيسة على صحة وحياة أبنائنا وبناتنا من انتشار العدوى؛ وجدنا لزامًا علينا من قِبَل مسؤوليتنا الرعوية وحكمة ترتيب الأولويات، حيث تقرر أولا تعليق خدمات التربية الكنسية بكل فعالياتها.

كما تقرر تعليق كل الاجتماعات العامة والنوعية والفئوية، إلى جانب تعليق كافة التجمعات والأنشطة الكنسية، بخلاف الخدمات الطقسية.

وأشار البيان إلى أنه سيبدأ سريان هذا التعليق من صباح الثلاثاء أول ديسمبر المقبل ويستمر حتى نهاية يناير المقبل، وعلى أن يُعاد التقييم لاحقًا حسب ما يستجد من تطور الجائحة تباعًا.

أوصى البيان بتنفيذ هذا القرار بطاعة وخضوع، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح، كما يُكلَّف الأب الكاهن المسؤول عن اللجنتين العلمية والتنفيذية القس بافلي موريس مع العضو الإداري بكل كنيسة بمتابعة تنفيذ هذا القرار والالتزام به ورفع تقرير إلى الأب الأسقف العام.