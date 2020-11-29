نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة هي خدمة من ضمن الخدمات الإلكترونية التي قامت وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية بتقديمها لجميع الأشخاص المسجلون في هذا النوع من المعاشات، وذلك ليعرفون متي موعد الصرف الشهري له وأيضاً يقوم المسجلون الجدد بمعرفة نتيجة التقديم بطلب الاشتراك.

معاش تكافل وكرامة

يعد المعاش هو واحد من ضمن احد المساعدات الشهرية التي تقدمها وزارة الضمان الاجتماعي في جمهورية مصر العربية وذلك لأن عن طريق هذا المعاش يتم مساعدة الأشخاص الغير قادرين علي العمل أو كبار السن الذين ليس لهم معاش من التأمينات في الحصول علي راتب شهري مستمر وأيضاً يكون لكبار السن خصم في الكشف في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، وأيضاً بالأضافة إلي الخصم الذي يحصل علية المستفيد من المواصلات العامة والقطارات في مصر.

شروط الحصول علي تكافل

إن عملية التقديم علي ذلك المعاش تستلزم توافر بعض الشروط التي قامت الوزارة بوضعها وهي تتلخص في السطور التالية:

أن يكون سن الرجل المتقدم لا يقل عن 35 سنة.

يجب أن يكون دائم الإقامة في مصر أثناء التقديم وأثناء الحصول علي المعاش.

ألا يكون له أبناء من الذكور في عمر اكبر من 18 سنة.

يجب أن يكون من غير المسجلون في الأعمال الحكومية أو الخاصة.

أذا كان عامل في الحكومة أو في القطاع الخاص يجب أن لا يكون مرتبة يزيد عن 500 جنية.

يجب أن يكون غير مسجل في معاش التأمينات الاجتماعية.

تقديم كافة الأوراق المطلوبة.

عدم وجود عمل حر مسجل في السجل التجاري.

ألا يكون لديه ممتلكات تساعد علي زيادة دخل الأسرة.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يوجد بعض الخطوات التي ينبغي عليك أن تقوم بها حتي تستعلم عن هذا المعاش عبر الخدمة الإلكترونية، وتتلخص الخطوات في الأتي: