نائب الشيوخ المطالب بحذف «الشريعة الإسلامية» من اللائحة الداخلية للمجلس: لم أقصد إثارة جدل ديني

قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، إنه اقترح حذف الجزء المتعلق بتطوير وتعديل القوانين وفقا للشريعة الإسلامية من اللائحة الداخلية لمجلي الشيوخ. وتابع سامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «لم أقصد من الاقتراح إثارة جدل ديني أو ثوابت قانونية، كون الدستور أقر أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي في التشريع، وأحال الجزء الخاص بالأحوال الشخصية لأصحاب الديانات الأخرى للشرائع الدينية الخاصة بهم. وأضاف: لذلك رأيت أن المادة الخاصة بلائحة مجلس الشيوخ بشأن تعديل القوانين وفقا للشريعة الإسلامية فقط غير دستورية كونها لم تذكر الشرائع الأخرى كما نص الدستور». وأضاف «الدكتور سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أعلن تأييده لاقتراحي». وأشار إلى أنه طالب بحذف جزء الشريعة الإسلامية واستبداله بجملة بما يتفق مع الدستور الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».

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