وزير الرياضة يعلق على تعيين صفى الدين بسيونى رئيسا لنادى الزمالك

علّق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على الأنباء التي تم تداولها بشأن حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين رئيس جديد لنادي الزمالك.

وتابع وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار والذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أنه لم يصدر أى قرار رسمي من وزارة الشباب والرياضة حول تعيين اللواء صفى الدين بسيونى رئيسا لنادى الزمالك.

وأضاف أشرف صبحي أنها مجرد شائعة وطالما لم يصدر قرار رسمى بتعيينه فهذا الخبر غير صحيح، مشيرا إلى أن الإعلام أدى دورا ضخما في تفعيل مبادرة "لا للتعصب"، وأن المبادرة مستمرة خلال الفترة المقبلة ولن تتوقف عند مباراة نهائي دورى أبطال إفريقيا.

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مؤكدا أن الشائعات ينتج عنها الكثير من الأمور السلبية، وهناك مبادرة تحت شعار “تصدوا معنا”، ومن أهم أهداف تلك المبادرة هو التصدي للشائعات، خاصة التى يجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى.

