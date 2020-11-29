أول تعليق من أحمد مرتضى منصور بعد وقف مجالس إدارات الزمالك

علق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، على قرار وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب

وكتب نجل مرتضى منصور، تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" في أول تعليق له عقب قرار وزارة الشباب والرياضة: "شكرا للجميع شكرا جمهور الزمالك العظيم وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين، شكرا لزملائي في المجلس الحالي والمجالس السابقة، شكرا لكل أعضاء المنظومة الرياضيه وشكرا لكل من حاربني".

وأضاف: أحترم الجميع وأقدرهم الحمد لله يعلم الله كل شئ.. الزمالك في القلب دائمًا شكرا.

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وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت بيان منذ قليل، أعلنت خلاله وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب.