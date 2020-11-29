الانتهاء من مشروع تطوير ميدان التحرير 2020 (فيديو)

أعرب المهندس وليد عبد العال، استشاري مشروع تطوير ميدان التحرير، عن سعادته بالعمل في المشروع.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «واجهنا تحديات كثيرة من بينها وجود بعض أجزاء من المشروع فوق المترو»، مشيرا إلى أن توحيد لون واجهات العمارات والمحلات منح الميدان رونقا خاصا.
وأضاف «الكباش والمسلة وضعوا بطريقة تسهل رؤيتهم من جميع مداخل الميدان»، متوقعا أن يكون الافتتاح الرسمي لتطوير الميدان في 2020.
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وأكد أن الدولة مهتمة بتطوير القاهرة بشكل عام، لافتا إلى أن عدد جهات من الدولة ساهمت في مشروع تطوير ميدان التحرير.
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