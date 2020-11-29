250 ألف مواطن يتظاهرون في فرنسا ضد مشروع قانون يمنع تصوير الشرطة بالشوارع (فيديو)

كشفت الكاتبة الصحفية فايبولا بدوي، تطورات الأحداث في فرنسا بعد التظاهرات التي شهدتها عدد من المدن أمس بسبب مشروع قانون يمنع تصوير أفراد الشرطة خلال أداء عملهم.
وقالت بدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «تظاهرات السترات الصفراء السابقة كانت متعلقة بالمعاشات والحد الأدنى للرواتب»، مشيرة إلى أن التظاهرات تستغل من المخربين حينما يزداد عدد المشاركين.
وأوضحت أن فرنسا شهدت أمس تظاهرات شارك فيها أكثر من 133 ألف، فضلا عن أن المنظمات المراقبة أكد أن عدد المتظاهرين تخطى 250 ألف شخص.
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وأشارت إلى أن التظاهرات التي شهدتها منذ أمس تعترض على مادة تناقش في مجلس النواب بشأن منع تصوير أفراد الشرطة خلال عملها، وهو ما اعتبره المواطنون أمرا يعتدي على الحريات.
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