النائب أحمد دياب لـ تحيا مصر: الرياضة قيم.. والتنمر بين الجماهير مرفوض شكلًا وموضوعًا (فيديو)

قال النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، إن مصر هي الطرف الفائز والمستفيد من مباراة نهائي أبطال إفريقيان بين النادي الأهلي والزمالك، مضيفًا: "مليون مبروك للنادي الأهلي وهاردلك لنادي الزمالك".
وأضاف النائب أحمد دياب خلال لقاء مصور لـ تحيا مصر، أنه من المهم أن نخرج بصورة لمصر تستحقها من كل مباراة وحدث وأن ننبذ التعصب.
وأشار إلى أن التنمر مرفوض شكلًا وموضوعا، مطالبًا الجماهير بتشجيع الأندية وفرقها ولاعبيها المفضلين دون التنمر أو الإساءة، فالرياضة عبارة عن منافسة ومكسب وخسارة وقيم.
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس بشكل نهائي، مغ إحالتها لرئيس الجمهورية حتي يتم إحالتها لمجلس النواب لمناقشتها وإصدرها بقانون.
جدير بالذكر أن عدد مواد مشروع اللائحة ٢٩٢ مادة، كما تم توزيع مشروع قانون اللائحة على أعضاء المجلس هذه الليلة عبر ال (واتس اب) ومعها التقرير الذي أعدته لجنة إعداد اللائحة والتي أنهت عملها أمس بعد اجتماع دام ٦ ساعات متواصلة.
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