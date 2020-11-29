النائب أحمد دياب لـ تحيا مصر: الرياضة قيم.. والتنمر بين الجماهير مرفوض شكلًا وموضوعًا (فيديو)

قال النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، إن مصر هي الطرف الفائز والمستفيد من مباراة نهائي أبطال إفريقيان بين النادي الأهلي والزمالك، مضيفًا: "مليون مبروك للنادي الأهلي وهاردلك لنادي الزمالك".

وأضاف النائب أحمد دياب خلال لقاء مصور لـ تحيا مصر، أنه من المهم أن نخرج بصورة لمصر تستحقها من كل مباراة وحدث وأن ننبذ التعصب.

وأشار إلى أن التنمر مرفوض شكلًا وموضوعا، مطالبًا الجماهير بتشجيع الأندية وفرقها ولاعبيها المفضلين دون التنمر أو الإساءة، فالرياضة عبارة عن منافسة ومكسب وخسارة وقيم.