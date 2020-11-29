ننشر أسماء لجنة إدارة نادي الزمالك الجديدة .. منهم قاضي شهير

القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تعيين لجنة جديدة لإدارة مجلس إدارة نادي الزمالك، والذى تضمن كلا من: - القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة القاهرة. - القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة. - المحامي العام الأول محمد سيد عطية المحامى العام الأول بالنيابة العامة. اقرأ أيضا: ضربة قاضية .. وقف مجالس إدارات نادي الزمالك في 3 محافظات (بيان)



وقررت وزارة الشباب الرياضة وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

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