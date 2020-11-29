عاجل ..السيسى يبحث مع ملك الأردن مستجدات القضية الفلسطينية وأزمات المنطقة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مناقشة بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خصوصًا تلك المتعلقة بتعزيز التبادل التجارى والتعاون فى مجال الطاقة والربط الكهربائى، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم التوافق بشأن مواصلة الجهود المشتركة من أجل تسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة بدعم المؤسسات الوطنية بها لاستعادة الأمن والاستقرار.

كما شهد الاتصال كذلك استعراض مستجدات القضية الفلسطينية، وتم تبادل وجهات النظر بشان كيفية حلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام فى الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات.