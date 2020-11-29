تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 11 شخص من القائمين على تصوير ونشر مقطع فيديو، يظهرون فيه حال تواجدهم بأحد المقابر بمنطقة إيتاى البارود بالبحيرة وترديدهم هتافات الفاتحة على روح أحد لاعبى الزمالك.
كما تم ضبط 4 أشخاص من القائمين على تصوير ونشر مقطع الفيديو المسىء بإظهار كلب بأحد الميادين بالأقصر يرتدي تي شيرت نادي الزمالك والإساءة لأحد لاعبيه.
وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط الأشخاص القائمين على إعداد صور تتضمن الإساءة للنادى الأهلى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط 15 متهما بتصوير ونشر مقاطع فيديو تسيء لـ «شيكابالا» في البحيرة والأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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