ضبط 15 متهما بتصوير ونشر مقاطع فيديو تسيء لـ «شيكابالا» في البحيرة والأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 11 شخص من القائمين على تصوير ونشر مقطع فيديو، يظهرون فيه حال تواجدهم بأحد المقابر بمنطقة إيتاى البارود بالبحيرة وترديدهم هتافات الفاتحة على روح أحد لاعبى الزمالك.

كما تم ضبط 4 أشخاص من القائمين على تصوير ونشر مقطع الفيديو المسىء بإظهار كلب بأحد الميادين بالأقصر يرتدي تي شيرت نادي الزمالك والإساءة لأحد لاعبيه.

وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط الأشخاص القائمين على إعداد صور تتضمن الإساءة للنادى الأهلى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.