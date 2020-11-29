القبض على مدير شركة استثمار عقاري هارب من 204 سنوات سجن

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي مدير شركة استثمار عقاري هارب من 204 سنة سجن، وذلك بعد توصل التحريات الأمنية لمخبأ المتهم تحديد والذي يعمل مدير وشريك شركة للإستثمار والتنمية العقارية، وضبطه بمنطقة حدائق أكتوبر لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده فى عدد (126) حكم (16 مستأنف- 110 جزئى) فى قضايا «تبديد – نصب – استيلاء» والمحكوم عليه فيها بالحبس (204 سنة) وكفالات بلغت أكثر من (200ألف جنيه) .

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