أول تعليق من رئيس نادي الزمالك الجديد: قادمون لكي نصلح ما أفسده الدهر

قال المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المعينة لإدارة مجلس إدارة نادي الزمالك مؤقتا، إنه لن يتم المساس بفريق الكرة في النادي، وذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة، بوقف مجلس إدارة نادي الزمالك، مضيفا: «دورنا هو إدارة الزمالك على أفضل وجه، والاهتمام الأول والكبير سيكون لفريق الكرة وإدارة منشأت النادي والأمور القانونية والرياضية والمالية».
وأكد بكري، في تصريحاته عبر قناة صدى البلد: «قادمون لكي نصلح ما أفسده الدهر، ولكي نعيد نادي الزمالك على الساحة بشكل لائق ومحترم.. فريق الكرة في الزمالك خط أحمر. لن نشتت الفريق وعلى جماهير الزمالك ألا تقلق وأن تشعر بالطمأنينة. الزمالك لن يتأثر بأي شيء وسيسر للأمام دائما».
وتابع: «الجهاز الفني في الزمالك كما هو، ولن يتم تغيير أي شيء، والتعاقدات الجديدة ستكون وفقا لاحتياجات المدرب»، موضحا: «وزير الرياضة تحدث معي وعرض علي تولي المنصب ووافقت على تلك المغامرة.. هي مغامرة لأن الزمالك مُثقل بالأعباء والأزمات ويحتاج لمجهود جبار لتصحيح الأوضاع».
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تشكيل اللجنة المعينة لإدارة شئون نادى الزمالك للألعاب الرياضية.. جاء فيه: في ضوء قرار وزارة الشباب والرياضة بوقف مجلس إدارة نادى الزمالك واحالتها للنيابة العامة فقد تم تشكيل لجنة تكون مهمتها إدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية وذلك في ضوء قانون الرياضة المصري ولائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية لإدارة النادي بعضوية كلاً من
• السيد القاضي /أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.
• والسيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة.
• والسيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
ويعمل القائمون على مكتب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الذى تم تجميد عمله، على جمع متعلقاته الشخصية من مكتبه فى مقر النادى بقلعة ميت عقبة، وغادر مرتضى ومجلس إدارته النادى، بعد أن قررت وزارة الشباب والرياضة إيقاف مجلس إدارة الزمالك بشكل مؤقت، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى مع إحالة اى مخالفات يتم رصدها فى تقرير الضبطية القضائية للنيابة العامة.
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