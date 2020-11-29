أول تعليق من رئيس نادي الزمالك الجديد: قادمون لكي نصلح ما أفسده الدهر

قال المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المعينة لإدارة مجلس إدارة نادي الزمالك مؤقتا، إنه لن يتم المساس بفريق الكرة في النادي، وذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة، بوقف مجلس إدارة نادي الزمالك، مضيفا: «دورنا هو إدارة الزمالك على أفضل وجه، والاهتمام الأول والكبير سيكون لفريق الكرة وإدارة منشأت النادي والأمور القانونية والرياضية والمالية».

وأكد بكري، في تصريحاته عبر قناة صدى البلد: «قادمون لكي نصلح ما أفسده الدهر، ولكي نعيد نادي الزمالك على الساحة بشكل لائق ومحترم.. فريق الكرة في الزمالك خط أحمر. لن نشتت الفريق وعلى جماهير الزمالك ألا تقلق وأن تشعر بالطمأنينة. الزمالك لن يتأثر بأي شيء وسيسر للأمام دائما».

وتابع: «الجهاز الفني في الزمالك كما هو، ولن يتم تغيير أي شيء، والتعاقدات الجديدة ستكون وفقا لاحتياجات المدرب»، موضحا: «وزير الرياضة تحدث معي وعرض علي تولي المنصب ووافقت على تلك المغامرة.. هي مغامرة لأن الزمالك مُثقل بالأعباء والأزمات ويحتاج لمجهود جبار لتصحيح الأوضاع».