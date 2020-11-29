القبض على المتهمين بإلقاء حجارة على أتوبيس نادي الزمالك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 أشخاص حاولوا إلقاء الحجارة على أتوبيس نادى الزمالك بالقرب من النادى وتم التعامل معهم فى حينه، ورفض مسئول النادى الإبلاغ أو اتخاذ ثمة إجراءات قانونية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطين. جاء القبض على المتهم عقب تداول صور تجمعات بعض جماهير النادى الأهلى بمحيط نادي الزمالك بمنطقة العجوزة بالجيزة.

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