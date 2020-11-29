دوت الخليج ينعى رئيس قطاع هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج

توفي إلى رحمة الله المهندس / الأمير فراج السلينى رئيس قطاع هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج عم كابتن بحري هشام عادل السليني والدكتور إسلام عادل السليني. ويتقدم الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع دوت الخليج والزميل محمد كمال مسئول الملف الأمني والمستشار الإعلامى للوزير محافظ القاهرة وأسرة التحرير بخالص العزاء للكابتن بحرى هشام عادل السلينى والدكتور اسلام عادل السلينى فى وفاة عم سيادتهم للفقيد الرحمة والأسرة خالص العزاء إنا لله وإنا اليه راجعون.

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