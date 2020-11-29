مايا مرسى: سعدت بوضع جهينة لافتات مناهضة للعنف ضد المرأة فى الميدان

يتقدم المجلس القومى للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص الشكر والتقدير لشركة جهينة والقايمين عليها لدعمهم لحملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.
حيث عبرت الدكتورة مايا مرسي عن عميق تقديرها لجهود شركة جهينة فى دعم قضايا العنف ضد المرأة مشيدة بما احدثته الشركة من تغيير ملحوظ بميدان جهينة بمدينة 6اكتوبر بوضع لافتات مناهضة للعنف ضد المرأة لنشر الوعى بين سكان المدينة وموظفى الشركة .
مؤكدة ان هذا الدور هو المتوقع من احد قلاع الاقتصاد المصرى لما تقدمه من دعم للمراة و حقوقها.
يذكر ان شركة جهينة وضعت لافتات مناهضة للعنف ضد المراة بميدان جهينة بمدينة 6اكتوبر بالإضافة إلى عمل ورش تدريبية للموظفين والعاملين بالشركة لمناهضة العنف ضد المراة.
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