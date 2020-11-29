النقل تلاقى الثقافة في نهائي دوري الوزارات الأول للكرة الخماسية

يلتقي غدا فريق ديوان عام وزارة النقل مع فريق وزارة الثقافة في المباراة النهائية لدوري الوزارات الأول للكرة الخماسية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة وستقام المباراه على ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي .

كان مشوار فريق ديوان وزارة النقل قد شهد إنتصارات كبيره خلال مشاركته في مبارايات المجموعة الثالثة حيث تمكن الفريق من الفوز علي وزارة المالية 4 / 2 ، وعلى فريق وزارة التعليم العالي 5 / 0 و علي فريق وزارة الصحة 5 / 1 ، وفريق المجالس النيابية 2 / 0 بالإنسحاب ، وفريق وزارة التجارة والصناعة 3 / 1 .

ثم إلتقي الفريق بدور الثمانيه مع وزارة الإتصالات ليتمكن من العبور إلي الدور قبل النهائي بنتيجة 2 / 0 لمواجهة فريق وزارة التموين حيث إستطاع فريق وزارة النقل الفوز بنتيجة 3 / 0 ليصل إلى المباراة النهائية مع وزارة الثقافة.