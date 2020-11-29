النقل تلاقى الثقافة في نهائي دوري الوزارات الأول للكرة الخماسية

يلتقي غدا فريق ديوان عام وزارة النقل مع فريق وزارة الثقافة في المباراة النهائية لدوري الوزارات الأول للكرة الخماسية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة وستقام المباراه على ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي .
كان مشوار فريق ديوان وزارة النقل قد شهد إنتصارات كبيره خلال مشاركته في مبارايات المجموعة الثالثة حيث تمكن الفريق من الفوز علي وزارة المالية 4 / 2 ، وعلى فريق وزارة التعليم العالي 5 / 0 و علي فريق وزارة الصحة 5 / 1 ، وفريق المجالس النيابية 2 / 0 بالإنسحاب ، وفريق وزارة التجارة والصناعة 3 / 1 .
ثم إلتقي الفريق بدور الثمانيه مع وزارة الإتصالات ليتمكن من العبور إلي الدور قبل النهائي بنتيجة 2 / 0 لمواجهة فريق وزارة التموين حيث إستطاع فريق وزارة النقل الفوز بنتيجة 3 / 0 ليصل إلى المباراة النهائية مع وزارة الثقافة.
وفى سياق متصل شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، الأحد، دخول برج قليوب والمنطقة الأوتوماتيكية بين قليوب وقها في الخدمة بإجمالي ١٢ كم، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4SILL.
وأوضح وزير النقل أن المشروع يتكون من "19 برجا رئيسيا و15 برجا ثانويا و80 مزلقانا"، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت ٧٧% وتم حتى الآن دخول 11 برجا رئيسيا الخدمة وهي "قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – إيتاي البارود –دمنهور – أبو حمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها - قليوب"، و10 أبراج ثانوية و58 مزلقانا الخدمة، مشيرًا إلى أن برج قليوب والمنطقة الأوتوماتيكية تتحكم في 19 سيمافور ضوئيا و6 مزلقانات تعمل أوتوماتيكيا و46 موتور تحويلة.
ونوه وزير النقل إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتًا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
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