أول تعليق للصحة على عودة رجل للحياه في المنوفية بعد إعلان وفاته بكورونا وتغسيله وتكفينه

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محمد سياف - ابو ظبي - تداول نشطاء مواقع التواصل واقعة فريدة من نوعها بعد عودة رجل للحياه في محافظة المنوفية بعدما تم إعلان وفاته نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، ووقعت هذه الحادثة في شبين الكوم بإحدى المستشفيات الخاصة.

أول تعليق للصحة على عودة رجل للحياة في المنوفية بعد إعلان وفاته بكورونا

ووفق ما تم تداوله حيث كان الرجل والذي يدعى “و ج ر”، من قرية زوير بشبين الكوم مصاب بفيروس كورونا وتم نقله إلى المستشفى، وظل بها لأيام، إلى أن تدهورت حالته الصحية وأعلن الأطباء عن وفاته بالفعل، وتم تغسيله وتكفينه وقاموا باستدعاء سيارة الإسعاف لنقل جثمانه إلى مسقط رأسه.

ومن هنا كانت واقعة عودة رجل للحياه بعد الإعلان عن وفاته، أثارت استغراب الجميع، حيث أن الرجل كان يعاني من التهاب رئوي حاد نتيجة إصابته بكورونا، ودخل في غيبوبة وظن الأطباء أنه توفي، إلا أن أحد الأطباء قبل نقل جثمانه قرر عمل إنعاش قلب رئوي، وهنا أفاق الرجل وعاد للحياه وتم نقله إلى مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم.

ولكن ردت صحة المنوفية على الواقعة، وقالت أنه لم يتم تغسيل الرجل ولا تكفينه ولم يتم استعداء سيارة إسعاف، بل إن الرجل كان يعاني من التهاب رئوي حاد وتم نقله لمستشفى مخ وأعصاب، وناشد مواقع التواصل بتحري الدقة.