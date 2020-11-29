النائبة سولاف درويش تطالب بمد فترة تلقي طلبات العدادات الكودية

النائبة سولاف درويش
قالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المجلس قرر ان يطالب بمد فترة تلقي طلبات تركيب عدادات الكهرباء الكودية.
وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن غدًا الإثنين آخر موعد للتقديم على العدادات الكودية.
وأضافت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه تم إرسال طلب لمكتب وزير الكهرباء لمد فترة تلقي الطلبات لمدة شهر أو شهرين.
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ولفتت إلى أن رسوم النظافة سوف يتم جمعها من وزارة التنمية المحلية بداية من شهر يوليو المقبل.
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