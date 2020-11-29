كشف الإعلامي أحمد موسى، عن جهد كبير لضرب الجبهة الداخلية وتفتيت الشعب المصري تقوم بها أجهزة استخبارات وميليشيات.
وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «ندين أي حالة تنمر ضد أي لاعب أو مواطن»، مردفا «عندنا قضاء ومحدش هيتساب».
وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الروح الرياضية أهم من البطولات ونرفض الإساءة لأي مواطن، مؤكدا: «مصر أولا ونرفض التعصب».
إقرأ أيضًا.. رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك: فريق الكرة خط أحمر.. ولن نغير الجهاز الفني
ووجه الإعلامي أحمد موسى التحية لمحمود الخطيب على بيانه الذي أصدره اليوم ورفض فيه التنمر من أي لاعب، مؤكدا «الخطيب تحمل الإساءة لأنه رجل دولة».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد موسى: الخطيب تحمل الإساءة لأنه رجل دولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.