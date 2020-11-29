المصرية للاتصالات WE ترعي مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.. وتعلن مواعيد الأفلام

أعلنت المصرية للاتصالات WE عن رعايتها مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، كما قدمت جدول مواعيد الأفلام، ولاسيما أن المصرية للاتصالات تعتبر من أولى الشركات الرعاية للمهرجان وكل عام لديها الريادة في الرعاية.

ونشرت المصرية للاتصالات WE عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "أيام قليلة تفصلنا عن بداية الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجاء الآن وقت الإعلان عن جدول عروض الأفلام!".

وأضافت "العروض ستبدأ من 3 إلى 10 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية وسينما أوديون".

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والجدير بالذكر أن يبدأ مهرجان القاهرة السينمائى الدولي بحفل افتتاح يوم الأربعاء المقبل 2 ديسمبر ويستمر حتى 10 من الشهر ذاته.

