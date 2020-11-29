محافظ المنوفية يصاب بفيروس كورونا.. وعزله بالاستراحة في شبين الكوم

أعلن منذ قليل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إصابة بفيروس كورونا عقب خضوعه لمسحة طبية. وأضاف محافظ المنوفية، فى تصريحات صحفية، أنه فى عزل بالاستراحة الخاصة به بمدينة شبين الكوم، ويتابع عمله من هناك، مشيرا إلى أنه يخضع لعلاج بروتوكول وزارة الصحة.

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