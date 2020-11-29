نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع صندوق "عطاء" الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع صباح اليوم الدكتور محمود شوقى المتينى رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة مركز خدمة الطلاب ذوى الاعاقة بالجامعة والسيد الاستاذ عماد راغب رئيس مجلس إدارة صندوق "عطاء" الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة‏بروتوكول تعاون مشترك بين مركز خدمة الطلاب ذوى الاعاقة و‏صندوق "عطاء" الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة‏ لتقديم منحة للطلاب وإتاحة المنشآت الجامعية داخل كليات الآداب والحقوق والحاسبات والعلوم.

شهد توقيع البروتوكول ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رنا الهلالى المدير التنفيذى لمركز خدمة ذوى الاعاقة، عماد راغب رئيس مجلس إدارة صندوق "عطاء" الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة، أميرة الرفاعى المدير التنفيذي للصندوق، نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات،ا.د محمد رجاء سطوحى عميد كلية العلوم، مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، هشام تمراز الاستاذ بكلية الهندسة، جمال حسين مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية، مينا ميخائيل عبد الشهيد المستشار القانونى للصندوق وندا ابراهيم المنسق الإدارى للصندوق.

وقد أكد محمود المتينى خلال اللقاء أن جامعة عين شمس تولي اهتماما كبيرا بذوى الهمم مشيرا انه قد افتتح منذ عدة ايام وحدة للتاهيل المهنى بكلية الدراسات العليا للطفولة لدمج الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة مجتمعيا مما يؤكد حرص الجامعة على تقديم الرعاية لهم اكاديميا وعلميا.

يهدف البروتوكول إلي تحسين جودة حياة الأشخاص ذوى الهمم وتوفير تجهيزات ومداخل ومخارج الكليات وكافة ما يتعلق بالتعليم الجامعى والاكاديمى الخاص بهم ودمجهم مع اقرانهم وزملائهم من الطلاب وتمكينهم سعيا للوصول بهم لكامل الحقوق والفرص المتساوية ليتمكنوا من العيش بإستقلالية وذلك أيضا عن طريق تمويل ومساندة المشروعات الهادفة التى تتقدم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الخبرة فى مجالات الاعاقة داخل جمهورية مصر العربية.